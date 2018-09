Nasconde hashish sotto il tappetino dell'auto: arrestato minorenne

BRINDISI - Poco meno di cento grammi di hashish in auto, nascosti sotto il tappettino dell'auto: il panetto è costato l'arresto a un ragazzo minorenne di Mesagne, finito nella rete dei controlli dei carabinieri di Brindisi. Il giovane è stato accompagnato nel centro di prima accoglienza di Lecce, su disposizione del magistrato della Procura dei minori salentina.

Alla guida dell'utilitaria un 19enne, anche lui di Mesagne. Sono stati fermati dai militari sabato sera, alla periferia di Brindisi: gli uomimi dell'Arma hanno notato l'auto entrare e uscire da un distributore di servizio e si sono incuriositi. Per quale motivo quelle manovre? La risposta è arrivata nel momento in cui hanno visto il minorenne abbassarsi per fare qualcosa: stava nascondendo la droga sotto il tappettino del lato passeggero. Hashish del peso di 96,4 grammi.