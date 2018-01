Hostess Alitalia da testimone nel processo a possibile indagata

BRINDISI – Da teste in un processo a possibile indagata per false dichiarazioni: “E’ vero: ho avuto una relazione con l’avvocato”. L’ammissione del legame è stata resa da una hostess dell’Alitalia citata come testimone nel processo in cui è imputata la giornalista, ex Rai, Eleonora De Nardis, con l’accusa di lesioni personali nei confronti dell’ex compagno, il legale Piero Lorusso, rimasto ferito all’avambraccio sinistro la sera della vigilia di Ferragosto 2014, a Ostuni.

La testimonianza della hostess

La hostess, citata dal pubblico ministero, è stata ascoltata questa mattina in udienza davanti al Tribunale di Brindisi, e ha ammesso quel legame sentimentale inizialmente smentito. Lo negò in fase di indagine, stando ai verbali firmati all’epoca, subito dopo il ferimento dell’avvocato nella Città Bianca, nel periodo in cui lui e la giornalista decisero di trascorrere le vacanze con i figli. Il giudice, di fronte alla nuova versione dei fatti, ha interrotto la deposizione avvisandola di aver trasmesso gli atti per competenza al pubblico ministero, ai fini della valutazione della condotta tenuta dalla donna e ha fatto riprendere la testimonianza con l’assistenza di un avvocato di ufficio, ricordando anche che vista la situazione avrebbe potuto avvalersi della facoltà di non rispondere. (Nella foto in alto la coppia ai tempi della relazione)

La giornalista

La difesa della giornalista è affidata agli avvocati Vincenzo Farina e Bruno Assuma. La professionista che in passato ha anche lavorato come conduttrice per la Rai, ha sempre negato di aver voluto far del male all’ormai ex compagno, sostenendo di essere intervenuta in difesa dei figli minorenni presenti con loro quella sera. Il più piccolo è figlio della coppia.

L’ex conduttrice è accusata di lesioni personali aggravate e per questo venne arrestata, finendo ai domiciliari. In sede di interrogatorio di garanzia disse di aver agito solo per difesa, evidenziando che non si trattava della prima volta perché in altre occasioni c’erano state situazioni simili, alcune delle quali denunciate, altre no per paura: “L’ho fatto solo per proteggere i miei figli”. C’è anche un messaggio scritto dalla conduttrice e affidato a Twitter. Stando alla versione della giornalista, quella sera ci sarebbe stata una lite, lei voleva lasciare l’avvocato per mettere fine a una relazione di sofferenza, sia sul piano fisico che psicologico, e lui avrebbe minacciato di morte anche i figli.

Fra i testi della difesa, figura anche il consulente Francesco Bruno, criminologo di fama nazionale, più volte ospite nei salotti televisivi in cui si affrontano casi delicati di cronaca giudiziaria. I difensori Farina e Assuma hanno depositato copia dei verbali degli interventi degli agenti della Questura di Roma che si riferiscono alle richieste fatte dalla donna nel periodo della relazione.

L’avvocato da parte lesa a imputato

Da Roma si apprende anche che Lorusso è imputato nella Capitale per maltrattamenti in famiglia e stalking, atti persecutori anche sul fronte giudiziario tenuto conto del numero delle denunce, ai danni della giornalista. La prima udienza preliminare a carico del legale è stata fissata alla fine di questo mese di fronte al gup Cinzia Parasporo del Tribunale di piazzale Clodio. L’azione penale è stata esercitata dal pm a conclusione delle indagini scaturite da accertamenti avviati dalla Procura di Brindisi, sotto il coordinamento del sostituto Milto Stefano De Nozza (ora al lavoro nella Procura di Lecce).

Il legale si è costituito nel giudizio pendente a Brindisi con istanza di risarcimento danni per Lorusso si è costituito parte civile con richiesta di risarcimento danni pari a un milione di euro come conseguenza diretta della lesione dell’immagine, nonché della sfera patrimoniale. Lorusso è stato sentito come parte offesa nell’udienza che si è tenuta a maggio: “C’erano litigate continue per la sua gelosia”, disse. “Quella sera lei andò in cucina, prese un coltello e mi aggredì mentre ero in salotto, tentai di sottrarmi, ma rimasi ferito”.

A Brindisi la prossima udienza del processo è stata fissata prima della pausa estiva.

