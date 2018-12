SAN DONACI - I carabinieri hanno trovato una carabina calibro 4,5 vicino a un muretto a secco, in contrada Martieni, in agro di San Donaci. L'arma è priva di matricola e di percussore ed è in pessimo stato di conservazione. La carabina è stata sequestrata e sarà sottoposta a specifici accertamenti tecnici al fine di rilevare elementi utili.