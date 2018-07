I cittadini si mobilitano: Mina avrà un funerale e una degna sepoltura

BRINDISI – Il corpo di Mina Colucci potrà finalmente lasciare l’obitorio dell’ospedale Perrino. Grazie alla colletta dei cittadini e al contributo dell’amministrazione comunale, è stata raccolta la somma necessaria per dare l’ultimo saluto e una degna sepoltura alla 63enne morta nell’indigenza lo scorso 11 luglio. Le esequie verranno celebrate alle ore 17 di venerdì, 20 luglio, presso la chiesa Santissima resurrezione del rione Cappuccini.

La storia di Mina ha fatto breccia nel cuore di molti brindisini. La donna viveva insieme al marito, bisognoso di assistenza, in un appartamento in via Adua. I due conducevano un’esistenza solitaria. Messi a dura prova da problemi fisici e da una precaria situazione economica, a mala pena riuscivano a occuparsi delle più elementari faccende domestiche.

I due sarebbero stati completamente soli, se non fosse stato per il buon cuore di una vicina che si prendeva cura di loro. La situazione è precipitata drammaticamente il 10 luglio, quando Mina ha accusato un malore che circa 24 ore dopo ha avuto un tragico epilogo.

Da allora la salma della 63enne, con un passato da operatrice scolastica, si trova in obitorio. L’appello a una raccolta fondi del vicinato, per garantirle quantomeno una dignitosa sepoltura, non è caduto nel vuoto.

Grazie alla solidarietà mostrata dagli amici e dalle amiche del vicinato, dagli amici del Bar Appia e dai clienti del fruttivendolo e della Merceria di via Cappuccini, è stata raccolta la somma complessiva di 1010 euro, alla quale si aggiungerà un ulteriore contributo dell’amministrazione comunale (il sindaco Riccardo Rossi in primis si è interessato alla vicenda). In questo modo verranno coperte le spese per le onoranze funebri, affidate alla impresa Brinflora.