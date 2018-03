I figli saltano le lezioni: denunciati 78 genitori nel Brindisino

Sta assumendi dimensioni preoccupanti il fenomeno della dispersione scolastica in provincia di Brindidisi. Basti pensare che ben 78 genitori sono stati denunciati dai carabinieri del comando provinciale di Brindisi per inosservanza dell'obbligo di istruzione dei figli minori. Il monitoraggio del fenomeno ha fatto emergere che 41 minori, studenti dei vari istituti di istruzione della provincia di Brindisi, sono risultati assenti dalle lezioni, senza giustificato motivo, per un periodo superiore al 22 per cento delle giornate consentite. Seguono aggiornamenti