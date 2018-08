Anche in Puglia nasce Assogal per lo sviluppo economico e armonico delle aree rurali

BRINDISI - E’ stato sottoscritto ieri, 31 luglio 2018, a Bari, presso l'assessorato regionale alle Politiche Agroalimentari, l’atto costitutivo di Assogal - Associazione dei Gal pugliesi. Si è così concluso positivamente un percorso di condivisione e prospettive sul ruolo dei Gal in Puglia e sul lavoro da farsi nell’interesse dei territori rurali che rappresentano. Assogal, infatti, intende ricoprire sia un ruolo di rappresentanza dei Gal di Puglia nei contesti istituzionali regionali ed europei, sia tecnico, promuovendo nuove progettazioni e strategie per lo sviluppo economico e armonico delle aree rurali pugliesi.

L’assemblea dei soci formata dai 21 Gal pugliesi (gli altri 2 entreranno a breve) rappresentati dai presidenti e/o vicepresidenti, ha, poi, convalidato il Consiglio direttivo composto, come da Statuto, da 6 membri precedentemente eletti dai Gal appartenenti alle 6 province pugliesi, quali loro rappresentanti all’interno del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo di Assogal è così composto: Alberto Casoria, presidente del Gal Meridaunia, delegato per la provincia di Foggia, Michele d’Errico, presidente del Gal Daunofantino, delegato per la Bat Antonio Saracino, presidente del Gal Nuovo Fior d’Olivi, delegato per la provincia di Bari, Cosimo Durante, presidente del Gal Terra d’Arneo, delegato per la provincia di Legge, Luca Lazzàro, presidente del Gal Magna Grecia, delegato per la provincia di Taranto e Giannicola D’Amico, vice presidente del Gal Valle d’Itria, delegato per la provincia di Brindisi.

I sei componenti si sono riuniti, poi, per eleggere il presidente di Assogal e le figure rappresentative previste dallo Statuto. E’ stato Alberto Casoria a ricevere il consenso unanime per la carica di presidente, mentre Antonio Saracino sarà vicepresidente, Giannicola D’Amico Consigliere tesoriere e Luca Lazzarò Consigliere Segretario con delega a rappresentare Assogal all’interno del Comitato di Sorveglianza del Psr Puglia 2014-2020.

‘Con la nascita di Assogal Puglia - dichiara il presidente Alberto Casoria - si è concluso un lavoro complesso e delicato svolto nei territori da ogni singolo Gal per avere finalmente una rappresentanza significativa, forte e riconoscibile dei soggetti che operano quotidianamente per lo sviluppo dei territori rurali pugliesi. Esprimo la soddisfazione per il risultato raggiunto e, nello stesso tempo, ringrazio per il sostegno e la collaborazione ricevuta da tutti i rappresentanti dei Gal in maniera così forte e sentita. Determinante, in questi mesi di lavoro, anche il ruolo svolto dall'assessore Leo di Gioia che, convintamente e con forza, ha incoraggiato i Gal a portare a termine la costituzione di Assogal. Sento la responsabilità di rappresentare al meglio gli interessi delle comunità rurali pugliesi, con il supporto e la partecipazione di tutti i colleghi dei Gal pugliesi’.