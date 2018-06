"I have a dream", uno spettacolo di danza per la Giornata mondiale del rifugiato

BRINDISI - Domenica 17 giugno alle 18 al Villaggio Pescatori di Brindisi la AlphaZtl Compagnia d’Arte Dinamica, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, debutta in prima nazionale con lo spettacolo "I have a dream" con partecipazione libera e gratuita.

La performance di danza contemporanea si ispira ai principi di Martin Luther King perché il sogno non si è ancora compiuto. Tanto ancora bisogna fare per accettare l'altro, il diverso, colui che fugge dalla miseria, dalle guerre per approdare dopo tanti sacrifici e tanto dolore sulle nostre terre. Il sogno di questi uomini e di queste donne con i loro figli è di una nuova vita in un mondo in cui non sono ancora completamente accettati.

Le coreografie sono del coreografo brindisino Vito Alfarano, sempre vicino al sociale, e danzeranno sei danzatori africani richiedenti asilo ospiti del centro Cara di Restinco Brindisi: Tourè Lanfia, Alpha Bah, Samuel Adel, Diedhiou Ousseynou, Emmanuel David, Lamine Soure Mohammed.

"I have a dream" è il risultato del progetto “Oltre i confini" finanziato dalla cooperativa Auxilium all’associazione AlphaZtl compagnia d’Arte Dinamica. Nel laboratorio i richiedenti asilo ospiti del Cara sono stati impegnati per tre mesi con lo studio della danza contemporanea col maestro Vito Alfarano finalizzato alla realizzazione di due iniziative artistiche: uno spettacolo di danza contemporanea e un video danza dallo stesso titolo, che sarà poi presentato in vari Festival Internazionali di video arte.

L’evento, patrocinato dal Comune di Brindisi, è organizzato da “Auxilium” Società Cooperativa Sociale” , e ha come obiettivo quello di far conoscere i rifugiati e i richiedenti asilo attraverso i loro sogni e le loro speranze. La manifestazione si svolgerà presso il pittoresco molo del Villaggio Pescatori a Brindisi, che accoglie la gente del quartiere marinaro delle Sciabiche, sull’opposta sponda del seno di ponente. Pescatori, barcaioli, gente semplice con i propri attrezzi animava questa caratteristica zona della marina detta appunto Riva dei Pescatori.

Prima dello spettacolo, inoltre, sarà possibile partecipare a un laboratorio di aquiloni per adulti e bambini a cura dei richiedenti asilo del Cara Auxilium di Brindisi di origine pachistana, bengalese e afgana.

Alla realizzazione della manifestazione hanno contribuito a titolo gratuito con il loro prezioso e fondamentale supporto tecnico e logistico: l’associazione AlphaZtl compagnia d’Arte Dinamica, l’Associazione Le Sciabiche, la Cooperativa Sociale Eridano, la Misericordia, il fotografo Dario Discanno e Marcello Biscosi. https://www.youtube.com/watch?v=1-3NacQ_wOg

