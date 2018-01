I ladri fanno visita all'oratorio dei Salesiani: sul posto la polizia

BRINDISI – Hanno forzato degli armadietti, ma non hanno portato via nulla. Nel mirino dei ladri è finito l’oratorio della chiesa dei Salesiani, situato in via Appia. I malfattori si sono introdotti in un deposito attraverso una finestra. Poi hanno rovistato in giro, senza trovare nulla di valore, ad eccezione di palloni e materiale sportivo che si trovava negli armadi. Ma evidentemente gli intrusi speravano di trovare qualcos’altro e non hanno potuto far altro che allontanarsi a mani vuote.

L’effrazione è stata scoperta intorno alle ore 18 di oggi (5 gennaio). Il parroco ha chiesto l’intervento dei poliziotti. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati gli agenti della Sezione volanti. Da un primo sopralluogo pare che non sia stato asportato neanche un oggetto. Non si sa con precisione a quando risale la sgradita visita. Si presume che i ladri siano entrati in azione di notte.