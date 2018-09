"I miei eroi siete tutti voi": Chiara ringrazia chi l'ha salvata e chi ha donato il sangue per lei

BRINDISI – Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamento di Chiara Greco la 18enne che il 24 agosto scorso è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per il quale si è reso necessario lanciare diversi appelli di raccolta di sangue. La giovane adesso sta bene, e se è ancora viva lo deve anche alle decine di donatori che non hanno esitato a contribuire alla raccolta di sangue per aiutarla ad affrontare sia l’intervento che il decorso post operatorio. E ora Chiara ringrazia tutti.

Chi sono gli eroi? Ho sempre visto gli eroi in Tv, cavalieri senza macchia e senza paura, bellissimi ma distanti. Poi un giorno tutto è cambiato, mi sono accorta che in realtà i veri eroi sono intorno a me. Gli eroi sono i soccorritori dell’ambulanza, che hanno agito con tempestività e competenza. Gli eroi sono i medici del Pronto soccorso, che hanno compreso subito la gravità della situazione. Gli eroi sono i medici dell’equipe che mi hanno operata…mi hanno salvato la vita.

Gli eroi sono gli infermieri che sono stati vicini a me e alla mia famiglia con professionalità e amore. Gli eroi sono i miei genitori, le mie sorelle e il mio ragazzo, che sono stati accanto a me notte e giorno e mi hanno dato la forza di rialzarmi. Gli eroi sono tutti coloro che hanno donato. Sono stati tantissimi, molti non mi conoscevano ma hanno semplicemente letto un articolo sui Social. La solidarietà della mia città, e non solo, è stata straordinaria. Questi sono i miei eroi e li ringrazierò per sempre, tutti loro hanno salvato la mia vita.

Questo mi ha fatto riflettere, anche io posso esserlo, basta poco…donare se stessi agli altri ci rende eroi. E grazie alle tantissime persone che hanno pregato per me.