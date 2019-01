Bimba fa scattare blocco delle portiere. Liberata da vigili del fuoco

BRINDISI - - Sistema la bambina sul seggiolino del sedile posteriore dell'auto, poi chiude lo sportello ma non fa in tempo ad aprire lo sportello dal lato guida che la piccola fa scattare la chiusura automatica delle portiere. E così stamani una mamma brindisina, che si era recata in un centro commerciale sulla statale 7 e non aveva altri modi per accedere all'abitacolo, è stata costretta a chiedere l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno risolto la situazione.