I vigili e una coraggiosa volontaria recuperano un cane sulla superstrada

MESAGNE - Nella mattinata di sabato – 14 aprile - grazie all’altruismo di una dipendente di una struttura commerciale di Mesagne e ad alcuni agenti della Polizia Locale è stato recuperato e riconsegnato al proprio padrone un cane di razza husky, di sesso femminile di circa un anno, che dopo essersi allontanato dal luogo di custodia girovagava senza nessuna meta sulla superstrada, rischiando di essere investito.

Il recupero del cucciolo è stato compiuto tra non poche difficoltà visto il notevole traffico veicolare presente in quel momento, e si è concluso positivamente dopo che gli Agenti intervenuti, utilizzando il lettore microchip in dotazione al proprio Comando, hanno effettuato le dovute verifiche, riconsegnando il cane di nome “Bella” al legittimo proprietario.