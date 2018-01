Identificato e denunciato, ma ancora irreperibile, ladro di auto

CAROVIGNO - E' stato denunciato in stato di irreperibilità dai carabinieri del Norm della compagnia di San Vito dei Normanni, il protagonista del movimentato inseguimento di due notti addietro nell'abitato di Carovigno, conclusosi con l'impatto dell'auto in fuga contro un'altra vettura in sosta che a sua volta è finita contro una saracinesca, e la fuga a piedi del conducente.

A.S. di 25 anni dovrà rispondere, quando sarà rintracciato, di ricettazione di autovettura e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare il giovane, nel corso della notte tra giovedì e venerdì, alla guida di un'autovettura Fiat Tempra, risultata poi asportata sempre a Carovigno l’11 gennaio scorso, non ha ottemperato all’alt intimatogli dai militari della radiomobile che lo avevano intercettato, dandosi alla fuga.

Ne è scaturito un complicato inseguimento per le vie del centro abitato, dove il 25enne ha effettuato numerose manovre spericolate determinando un grave rischio per l'incolumità dei cittadini poiché ha percorso ripetuti tratti stradali contromano, andando poi a collidere contro un'altra autovettura regolarmente parcheggiata, che a causa del forte urto, impattava una serranda metallica posta a chiusura di un garage. Il giovane, nonostante si sia dato a precipitosa fuga a piedi, è stato identificato dai carabinieri, grazie alla loro conoscenza degli elementi della malavita locale.