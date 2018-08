Igiene urbana, cambia la ditta e i contratti passano da “indeterminato” a “determinato”

CISTERNINO – Cambia la ditta che gestisce il servizio di Igiene urbana e i contratti di sei lavoratori passano da “tempo indeterminato” a “tempo determinato”. Accade a Cisternino. Le segreterie della Fp Cgil e Fit Cisl, nelle persone, rispettivamente di Vincenzo Cavallo e Damiano Carbonella, scrivono a sindaco e consiglieri comunali chiedendo un intervento prima del cambio di gestione e preannunciando stato di agitazione ed eventuali giornate di sciopero.

“Chiediamo di rivedere la decisione assunta che prevede in quanto a Gial – Plast di Lecce - in occasione del cambio di gestione del servizio di igiene urbana - la illogica ed illegittima trasformazione di n. 6 contratti di lavoro da tempo indeterminato a determinato”.

“Tale decisione mortifica e danneggia sei famiglie che dopo tanti anni di precariato finalmente una volta raggiunto il traguardo sperato e magari con tutti gli impegni economici presi, devono ritornare nel buio della precarietà”.

“Secondo noi questa è una delle pagine più brutte per questa Amministrazione, la comunità Citranese è stata sempre all’avanguardia per la salvaguardia dei diritti dei lavoratori, cosa è cambiato? Perché tale decisione se i costi per la collettività non cambiano? I fondi previsti bastano per tutti e 18 lavoratori per tutto l’anno solare e anche per l’assunzione di alcuni stagionalmente”.

Le segreterie sindacali chiedono all’Amministrazione Comunale di pretendere “Il rispetto integrale dell’art. 6 del vigente Ccnl, l’assunzione dei 18 lavoratori (passaggio diretto ed immediato alle stesse condizioni normative ed economiche) e l’assunzione dei lavoratori stagionali previsti, compresi i due lavoratori stagionali con tanti anni di precariato in questo servizio”.

“Sarebbe bello che come già fatto in altri comuni anche Cisternino si dotasse di una graduatoria di lavoratori stagionali di questo servizio, dove i gestori dello stesso, devono attingere anche per le assunzioni a tempo indeterminato in caso di pensionamenti o altro, vedi il Comune di Fasano”.

“Purtroppo per motivazioni a noi sconosciute non si vogliono rispettare le normative vigenti, si agisce in contrasto al capitolato d’appalto e la cosa grave è che il Comune di Cisternino manleva di tutte le spese e i risarcimenti economici la società Gial Plast dei sicuri ricorsi legali di tutti i lavoratori interessati faranno per i danni subiti, perché?”

“Queste Ooss saranno sempre a fianco dei lavoratori, adotteremo tutte le iniziative sindacali e legali, a tal proposito si preannuncia la proclamazione dello stato di agitazione, con eventuali giornate di sciopero”.