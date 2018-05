Chiuso deposito di generi alimentari per carenze igienico-sanitarie

Il direttore del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (Sian) dell'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi ha disposto la chiusura di un deposito alimentare in una località dell'area nord della provincia. Il provvedimento adottato scaturisce a seguito di precedente attività ispettiva espletata dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Taranto, dalla quale sono emerse, in seno al deposito, gravi carenze igienico sanitarie e strutturali. Il valore complessivo dell'infrastruttura ammonta a 300.000 euro. Nella nota sull'esito di questa operazione di servizio, il Nas e la Asl non forniscono informazioni sull'azione titolare del deposito, nè sul settore merceologico in cui operava sino alla chiusura.