Diramazione strada 19 per Rosa Marina: alla Provincia il primo round

OSTUNI – Infondato nel merito, ma preliminarmente inammissibile: così la prima sezione del tar di Lecce ha rigettato il ricorso presentato nell’ottobre 2017 dal Consorzio di Rosa Marina avverso la Provincia di Brindisi, per il mancato pronunciamento su una richiesta che risale al 2002, quando l’organo di gestione del villaggio privato chiese di acquisire ed inglobare la cosiddetta diramazione Taverna della strada provinciale 19 Ostuni-Rosa Marina. La Provincia di Brindisi è stata difesa in giudizio dall’avvocato Mario Marino Guadalupi.

La Provincia all’epoca convocò il Comune di Ostuni per un parere, ma l’allora sindaco Domenico Tanzarella, che oggi regge ad interim la presidenza della Provincia in attesa delle nuove elezioni del prossimo ottobre, si oppose perché l’assorbimento della rimazione della 19 nel perimetro del villaggio privato avrebbe causato seri problemi ai frontisti, agricoltori, commercianti o residenti in quell’area rurale. Il pressing del consorzio però non è mai cessato, in attesa di un pronunciamento del consiglio provinciale, cje non è mai giunto.

Da qui il ricorso al Tar, basato sulla presunta illegittimità del silenzio della Provincia, e rivendicando un proprio diritto rispetto all’acquisizione della strada. Ma il Tar ha ritenuto, accogliendo anche alcune tesi del legale dell’amministrazione provinciale, che mancava il coinvolgimento del Comune di Ostuni e dei frontisti interessati, e che si rendeva necessaria una nuova e aggiornata valutazione dell’interesse pubblico. Tanzarella, comunque, nella sua veste attuale, suggerisce al Consorzio di Rosa Marina di riportare la vicenda sul piano del confronto delle tesi delle due parti, piuttosto che su quello giudiziario.

