Festa patronale: 140 verbali agli automobilisti, 12 agli ambulanti

BRINDISI - Il comando della Polizia locale di Brindisi ha reso noto il bilancio delle attività repressive e di controllo condotte nei giorni della festa patronale nel capoluogo. A rimetterci le penne, soprattutto gli automobilisti indisciplinati: infatti l'ondata di auto abbattutasi sul centro storico e dintorni ha indotto non pochi possessori di veicoli a trasgredire e a violare i divieti.

La Polizia locale fornisce le seguenti cifre, in proposito: 140 verbali per violazioni al Codice della Strada; in 16 hanno dovuto recuperare l'auto presso il deposito dove era stata trasportata dal carro attrezzi dopo la rimozione forzata, e in 11 di questi casi di rimozione la vettura era stata parcheggiata su uno stallo per disabili.

Meno pesante il bilancio, invece, per gli ambulanti. I verbali di polizia amministrativa, nel corso di una attività di verifica condotta dalla Polizia locale con i carabinieri e la Guardia di Finanza, sono stati infatti solo 12, con otto sequestri di merce e per complessivi 5236 euro di sanzioni pecuniarie per vendita abusiva, vendita interdetta o vendita di prodotti contraffatti.