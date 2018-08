“Il Boss è immortale", il giornalista Massimo Nava a Carovigno

CAROVIGNO - L’ultimo appuntamento estivo con la rassegna #LibrInCastello vede come ospite Massimo Nava, editorialista del Corriere della Sera, che domani alle 19 presenterà il suo ultimo romanzo Il Boss è immortale presso la loggia del Castello Dentice di Frasso di Carovigno. Converserà con lo scrittore l’avvocato Antonella Tateo.

Dopo essere stato inviato speciale e corrispondente di guerra, l’editorialista Massimo Nava ha scritto romanzi avvincenti dove storia, arte e attualità si incontrano da protagoniste. Nel 2016 Il mercante di quadri scomparsi, la prima indagine dell'ispettore Bastiani e ora Il Boss è immortale, nuova indagine dell’ispettore che, dopo il successo nelle indagini sul traffico di opere d’arte, è stato promosso a Lione all’Interpol, sezione Tutela internazionale del patrimonio artistico. Da qui si troverà a indagare su un furto misterioso, che ha qualche elemento in comune con un sequestro avvenuto a Napoli. L’intrigo s’infittisce e l’ispettore Bastiani, insieme al colonnello Gagliano, sprofonda nell’impero della camorra aggirandosi per i bassifondi di Napoli. Da questa vicenda carica di mistero prende le mosse un thriller anomalo, pieno di colpi di scena e risvolti sorprendenti, che portano l’ispettore Bastiani nei meandri di una città affascinante, decadente e tenebrosa.

“La storia antica di Napoli si mischia e si confonde col presente – scrive Francesco Durante de Il Mattino – Il boss è immortale si legge d’un fiato e lascia l’amaro in bocca”.

L’amministrazione comunale, che organizza la neonata rassegna #LibrInCastello, è lieta di ospitare un giornalista scrittore di fama, in grado di raccontare il bello dell’arte e l’oscuro del crimine, attraverso la conoscenza di secoli di storia. Una occasione per far riflettere e far conoscere al pubblico carovignese fatti, racconti e vicende di grande interesse.

