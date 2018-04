Il capo della Polizia Gabrielli fra Brindisi e Fasano: il programma

Prima l’inaugurazione del tensostatico del rione Bozzano, poi la scopertura di una lapide in ricordo del sacrificio del Vice Brigadiere Francesco Zizzi apposta sul palazzo municipale di Fasano e infine un incontro con i giovani. Si articolerà così la visita in provincia di Brindisi che lunedì (23 aprile) vedrà impegnato il capo della polizia di Stato, Franco Gabrielli.

Questi alle ore 14,30 terrà a battesimo Sezione delle Fiamme Oro, il prestigioso Gruppo Sportivo della Polizia di Stato, presso la tensostruttura del quartiere Bozzano, in via Svezia.

Si tratta di un impianto realizzato nell’ambito del Progetto “Io gioco legale” del ministero dell’Interno e dato in concessione dal Comune, grazie alla fattiva sinergia tra la Questura e il commissario straordinario Giuffrè e con il contributo economico per l’allestimento delle Fiamme Oro. Al suo interno saranno praticate le discipline del taekwondo e del pugilato con giovanissimi della città che saranno tesserati Fiamme Oro e saranno seguiti da istruttori plurimedagliati della Polizia di Stato.

“Una ulteriore occasione – si legge in una nota della questura di Brindisi - per trasmettere ai futuri cittadini della provincia i valori dell’onore e della disciplina, fondanti per un sano sviluppo non solo del corpo ma anche della mente. Valori che generano cultura della legalità e rispetto sociale”.

La visita del prefetto Gabrielli proseguirà per Fasano, dove si svolgerà la scopertura al Palazzo di Città di una lapide in ricordo del sacrificio del vice brigadiere Francesco Zizzi (foto a destra) ucciso durante il rapimento Moro ed un incontro con i giovani, sempre a Fasano, al teatro Sociale.