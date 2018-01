Il compagno la picchia per l'ennesima volta: donna chiede aiuto ai carabinieri

LATIANO – All’ennesima aggressione, ha chiesto aiuto ai carabinieri. Intervenuti immediatamente, i militari della stazione di Latiano hanno posto fine all’incubo di una donna, e dei suoi due bimbi. Da quattro anni la malcapitata era in balia di un compagno violento. L’uomo, un 44enne del posto, è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia.

La vittima ha riferito ai carabinieri dei numerosi episodi di violenza subiti negli ultimi quattro anni. La donna e i suoi piccoli sono stati trasferiti in una casa famiglia. L’uomo, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato accompagnato presso la propria abitazione, in regime di domiciliari.