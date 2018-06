Il Comune acquisisce Parco Bove: "Nuove prospettive per l'area"

BRINDISI – Il Comune acquisisce il compendio di Parco Bove (zona del rione Paradiso compresa fra via Egnazia e via della Torretta, con una superfice di oltre 26mila metri quadri), mentre nella sfera patrimoniale dell’Agenzia del Demanio Puglia passano gli edifici in uso alle stazioni dei Carabinieri del rione Casale (foto in basso) e della frazione di Tuturano. E’ quanto previsto da un atto di permuta sottoscritto giovedì pomeriggio (21 giugno) dai due enti.

Le firme sono state apposte, alla presenza del segretario generale rogante, Giacomo Greco, dall’ingegnere Luisa Scarpa (in rappresentanza dell’Agenzia del Demanio) e dall’ingegnere Fabio Lacinio (in rappresentanza del Comune di Brindisi).

“Tale permuta – si legge in una nota del Comune di Brinsisi - soddisfatta alla pari per i valori equivalenti dei cespiti, ha corrisposto, da un lato, all’esigenza dello Stato di perseguire il contenimento della spesa pubblica con la riduzione dei costi per affitti passivi e, dall’altro, all’esigenza del Comune di poter dare avvio a programmi di rigenerazione del territorio e di soddisfacimento degli interessi della collettività”.

“Insomma, una complessa operazione di permuta, risultato di un lavoro sinergico e concertato tra Agenzia del Demanio Puglia e Comune di Brindisi – si legge ancora nel comunicato - frutto di una sempre maggiore collaborazione tra Stato e Enti Locali, già iniziata anni fa con le importanti operazione di federalismo demaniale e oggi culminata, anche, con questa fondamentale permuta”.