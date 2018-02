“Il coraggio di dire no per scegliere. Votate chi merita”

BRINDISI – “Nella vita di ogni giorno bisogna sempre avere il coraggio di dire no, la forza di non piegarsi a ragioni opportunistiche. Occorre, invece, il coraggio di portare avanti le proprie idee e proporre soluzioni alternative. Sul lavoro, come nel privato. Anche in politica, per cui se mi chiedete chi votare e perché, rispondo che bisogna vedere il curriculum per scegliere chi merita, chi le competenze giuste”.

Anche la meritocrazia è coraggio per lo psichiatra Paolo Crepe, a Brindisi per il convegno che venerdì scorso si è svolto nel salone dell’Autorità portuale, organizzato dall’associazione Brindisi in Alto di Nando Marino. Crepet ha presentato il suo ultimo libro, appunto dedicato al coraggio, in tutte le sfumature del quotidiano, da applicare in politica, ora che gli italiani sono chiamati al voto per la scelta dei rappresentanti parlamentari e i brindisini, subito dopo, torneranno alle urne per la scelta del sindaco e dei consiglieri comunali.

Salone gremito, posti in piedi sino alla fine dell’incontro di Crepet, moderato dalla pedagogista clinico Elvira D’Alò. Lo psichiatra ha offerto uno spaccato di vita, partendo da esperienze vissute in prima persone, per poi passare ad analizzare il tempo attuale scandito dalla tecnologia che ha spezzato sino a cancellare i rapporti umani, per arrivare al tema sempre attuale della meritocrazia, declinata nel campo lavorativo come nella politica. Anche in questo caso bisogna avere il coraggio, quello di dire no. E di scegliere.

