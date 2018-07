Il direttore marittimo della Puglia visita la Capitaneria di porto di Brindisi

BRINDISI - Il direttore marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica, il contrammiraglio Giuseppe Meli, oggi, 17 luglio, è stato in visita istituzionale presso la Capitaneria di Porto di Brindisi.

Accolto dal comandante della Capitaneria di Brindisi, il capitano di vascello Salvatore Minervino, iI direttore marittimo ha incontrato il personale radunato in assemblea, esprimendo apprezzamento per l’attività svolta, con passione e sacrificio, dagli uomini e le donne della Guardia Costiera che sono costantemente impegnati nell’adempimento dei tanti compiti istituzionali a tutela della salvaguardia della vita umana in mare e dell’ambiente. In particolare, lo stesso ammiraglio si è complimentato per l’intensa attività del personale militare nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro” tesa a garantire la sicurezza di bagnati e dei diportisti, svolgendo, pertanto, un’attività non soltanto repressiva ma anche preventiva.

La visita è proseguita con l’incontro del direttore marittimo ed il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, durante il quale sono state illustrate le numerose ed eterogenee attività istituzionali che contraddistinguono il lavoro del personale del Corpo, con particolare riferimento agli argomenti inerenti la sicurezza del porto, dei traffici e del fenomeno dell'immigrazione clandestina. Il Sindaco Rossi ha sottolineato la piena disponibilità dell’Amministrazione comunale a lavorare congiuntamente, in un clima di stretta collaborazione e sinergia nel pieno interesse della città di Brindisi e dei suoi cittadini.

Il contrammiraglio Meli, nativo di Termoli, ha assunto il comando della Direzione marittima di Bari il 13 marzo2017 lasciando quella di Ravenna. Per qualsiasi segnalazione si ricorda che sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 il numero di centralino della Sala Operativa 0831521022 e la casella di posta elettronica so.cpbrindisi@mit.gov.it mentre, per le sole emergenze in mare, il numeroblu 1530.