Il furgone di “Diritti in Tour” farà tappa a Mesagne: incontro nella villa comunale

MESAGNE -Domenica 13 maggio, dalle 10.00 alle 13.00, farà tappa a Mesagne in Villa Comunale l’iniziativa “Diritti in Tour” promossa dal Garante dei Diritti del Minore della Regione Puglia e realizzata dalla coop soc progetto Città di Bari.

Il progetto prevede un viaggio itinerante in tutto il territorio pugliese, tra aprile e novembre 2018, di una equipe di esperti ed educatori a bordo di un furgone graficizzato e animato al fine di promuovere i Diritti di Cittadinanza di Bambini e Bambine e Ragazzi e Ragazze ed in particolare «Far conoscere in modo interattivo la Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza approvata il 20 novembre 1989 all’Onu e porre l’accento sia sulle pratiche virtuose che agli aspetti problematici inerenti il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza». Nella tappa di Mesagne sarà presente anche il Garante dei Diritti del Minore della Regione Puglia, dr. Ludovico Abbaticchio.

Il tour per le principali città pugliesi è solo la prima fase di questo progetto regionale. La seconda partirà con i primi mesi del nuovo anno scolastico e vedrà il coinvolgimento delle scuole di ognuna della città coinvolte dall’iniziativa (Bari, Foggia, Lecce, Mesagne, Andria e Taranto) con l’attivazione di diverse attività nelle rispettive scuole cittadine tra cui «laboratori dedicati alle classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado; l’organizzazione di “forum” di bambini e ragazzi con amministratori pubblici e rappresentanti delle associazioni territoriali e del mondo della cultura; visite e sopralluoghi a servizi e spazi urbani dedicati all’infanzia e all’adolescenza» e diverse altre.

«Estendiamo a tutte le famiglie della città l’invito a partecipare domenica in Villa a questo momento con i loro ragazzi – ha fatto sapere l’assessore alla Pubblica Istruzione Marco Calò - un invito che abbiamo inoltrato alle scuole cittadine ed a tutte quelle realtà sensibili a questi temi perché si possa fare quadrato e rafforzare l’attenzione sui diritti dei più piccoli che devono essere priorità di ogni amministrazione comunale ed agenzia educativa».

