Il maltempo non dà tregua: altre 24 ore di pioggia e fulmini

BRINDISI - Almeno per le prossime 24 ore, le spiagge resteranno off limits. La perturbazione che dalla mattinata di oggi (14 giugno) sorvola la Puglia, non sloggerà fino alle prime luci di sabato (16 giugno). La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino che prolunga di 11 ore, dalla mattinata di venerdì (15 giugno), l’alletta meteo vigente per tutta la giornata di oggi.

Si prevede quindi cielo coperto, pioggia e fulmini per l’intera giornata di venerdì e per le prime ore di sabato, Il servizio di protezione civile del Comune di Brindisi diretto dall’ingegnere Giuseppe Augusto segue, come di consueto, l’evolversi della situazione in costante contatto con il dipartimento nazionale e con la Regione Puglia.

Si raccomanda di consultare al sito http://www.comune.brindisi.it/brindisi/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/93 le norme di comportamento.