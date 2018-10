Il prefetto: "Ostuni, più telecamere intelligenti per garantire sicurezza"

OSTUNI - "Più telecamere intelligenti con la lettura in tempo reale delle targhe quale strumento di deterrenza più efficace": il prefetto di Brindisi, Valerio Valenti, ha sollecitato il sindaco di Ostuni, Gianfranco Coppola, nel corso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza che si è svolto questa mattina nel palazzo municipale della Città Bianca. Invito che il primo cittadino ha accolto con favore, garantendo il proprio impegno in questa direzione.

Il quadro d'insieme è stato definito positivo dal massimo rappresentante del governo, con apprezzamento per il lavoro posto in essere dagli uomini delle forze dell'ordine presenti sul territorio. L’analisi dell’andamento degli eventi criminosi, secondo la lettura concorde emersa al tavolo, denota indicatori particolarmente soddisfacenti, in specie per quei reati che destano maggiore allarme sociale, quali i reati contro il patrimonio. Si è riscontrata infatti una significativa flessione a fronte di un aumento di delitti scoperti e di una serie di brillanti operazioni di polizia e di arresti operati dalle forze dell’ordine presenti sul territorio.

Dopo un’articolata discussione il prefetto Valenti ha sottolineato comunque la necessità di continuare a mantenere alta l’attenzione e di proseguire in una azione coordinata, finalizzata a utilizzare le risorse territoriali presenti e di favorire una circolarità informativa al fine di consentire una sempre più efficace modulazione delle azioni sia sul piano della prevenzione che della repressione. Nel suo intervento il Prefetto ha inoltre esortato il sindaco ad installare in alcuni punti nevralgici della città telecamere intelligenti con la lettura in tempo reale delle targhe quale strumento di deterrenza più efficace – suggerimento che il sindaco di Ostuni ha accolto con favore.

Il sindaco da parte sua ha espresso particolare apprezzamento per la presenza del prefetto e sugli esiti dell’incontro, assicurando la fattiva e necessaria collaborazione dell’Amministrazione locale con le forze di polizia, che, già profusa sinora, ne esce ulteriormente rafforzata.