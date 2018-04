Il Comune non risponde al sindacato: proclamato sciopero alla Markas

BRINDISI – Il sindacato autonomo Confial ha dichiarato oggi lo stato di agitazione dei dipendenti della Markas a Brindisi, con sciopero per la giornata dell’8 maggio. In un comunicato, la Confial spiega che si tratta della reazione alla mancata risposta alla richiesta di monitoraggio della situazione interna all’azienda da parte della gestione commissariale del Comune, intervento già richiesto dal sindacato assieme alla segnalazione di “situazioni anomale che vivono le maestranze” – si legge nella nota – “e anche in seguito alla pronuncia della magistratura del lavoro che ha accolto il ricorso di circa 50 lavoratori” impegnati nel servizio di refezione scolastica in appalto alla Markas.