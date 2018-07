Il sindaco Rossi in visita al presidente del Consorzio di Torre Guaceto

BRINDISI - Si è svolto questa mattina presso gli uffici del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale dello Stato e Area Marina Protetta di Torre Guaceto, un incontro tra il presidente Mario Tafaro ed il neo eletto sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi. "La riunione si è rivelata particolarmente proficua e si è svolta in clima di grande cordialità - dice un comunicato dell'ente riserva-. Il presidente ha illustrato al primo cittadino le iniziative avviate dal Consorzio, le problematiche affrontate e quelle in corso di trattazione. Tra queste il progetto di realizzazione della Porta della Riserva, la questione inerente il personale operante all’interno dell’ente e l’ampliamento dell’area protetta2.

Rossi ha ringraziato Tafaro per il lavoro svolto: "In soli 6 mesi ha portato a casa importanti risultati, tra questi la risoluzione della questione parcheggi e la progettazione della futura Porta della Riserva, e l’ampliamento dell’area protetta sia a mare, che a terra, che permetterà di applicare le buone pratiche di Torre Guaceto, come quella della pesca sostenibile, ad un territorio più ampio. Dal canto mio, posso assicurare - ha detto l nuovo sindaco - che mi impegnerò sin da subito affinché si concluda l’iter tecnico-amministrativo della condotta sottomarina che permetterà la chiusura dello scarico dei reflui depurati all’interno del mare di Torre Guaceto".

Il sindaco di Brindisi ha garantito la massima disponibilità per ogni iniziativa che il Consorzio porrà in essere per valorizzare la riserva. “Ringrazio il sindaco – ha dichiarato il presidente Tafaro - per aver scelto di porre l’incontro con il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto tra i primi atti della sua amministrazione. Assicuro al primo cittadino la massima collaborazione di questo ente per la realizzazione di ogni iniziativa che vorrà suggerire per tutelare e promuovere sempre maggiormente la Riserva, nell’interesse di queste comunità e di questo territorio”.