Lido della Polizia, aperte le iscrizioni per il Summer Camp

BRINDISI - Una rosa ad ognuna delle mamme che oggi passeranno dal Lido della Polizia di Stato, sulla litoranea nord di Brindisi, che ha riaperto per la stagione estiva dopo una accurata ristrutturazione e con una nuova gestione, quella della BG Blue Moon. per l'occasione, la direzione del lido fa sapere che sono aperte le iscrizioni al Summer Camp che funzionerà da giugno a settembre. le prenotazioni vanno fatte presso l'Ufficio personale della Questura entro e non oltre il 25 maggio.

Il Summer Camp è aperto non solo ai figli del personale dei vari servizi della Polizia di Stato, ma anche a quelli degli ospiti della spiaggia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare, della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera e di altri corpi dello Stato. L'orario giornaliero è compreso tra le 7,45 e le 14,30 prolungabile su richiesta al pomeriggio, il costo giornaliero è di 7 euro più 5 se è richiesto l'accesso alla mensa della spiaggia.