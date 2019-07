Scandalo assenteismo: i furbetti del cartellino ripresi dalle telecamere

Alcuni timbravano il cartellino e subito dopo uscivano dall'ospedale. Altri si facevano timbrare il cartellino da una terza persona, in entrata o in uscita. I carabinieri, tramite le telecamere, hanno monitorato gli spostamenti dei cosiddetti furbetti del cartellino in servizio presso l'ospedale San Giacomo di Monopoli, individuati nell'ambito di una complessa inchiesta che stamattina (giovedì 18 luglio) ha portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale di Bari, nei confronti di 33 persone, di cui 13 arrestate in regime di domiciliari e tre raggiunte dalla misura dell'obbbligo di dimore. Fra queste vi sono tre fasanesi.

