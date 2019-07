Tre immigrati stipati in una cella frigo: uno versa in gravi condizioni

BRINDISI – Versa in gravi condizioni un immigrato che insieme ad altri due extracomunitari è arrivato stasera (sabato 20 luglio) nel porto di Brindisi, dopo un viaggio infernale all'interno di un'angusta cella frigo di un Tir proveniente da Igoumenitsa. La scoperta è stata fatta dagli uomini dell’ufficio delle Dogane e dai militari della guardia di finanza, nell’ambito dei controlli sui merci e sui passeggeri in arrivo e in partenza.

Il mezzo pesante era approdato presso la banchina di Costa Morena a bordo della nave Florentia. I finanzieri, allertati da alcuni rumori, hanno aperto la cella frigo. Un uomo è caduto subito dopo l’apertura dello sportello. Un altro è uscito sulle sue gambe. Il terzo giaceva privo di sensi. Quest’ultimo è stato trattato con un codice rosso dai sanitati dell’ospedale Perrino. Ai primi due è stato assegnato un codice giallo.

Due immigrati sono di origine afghana. Del terzo non si conosce ancora la nazionalità, in quanto è sprovvisto di documenti. L’autista verrà denunciato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Ha partecipato alle operazioni anche la polizia di Frontiera.

L’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridiomale, tramite il suo personale, ha subito attivato la viabilità d’emergenza, per agevolare il transito dei mezzi di soccorso. “Nonostante fossero presenti numerosi veicoli in fase di sbarco e in attesa di imbarco – si legge in una nota dell’Authority - le ambulanze hanno potuto agevolmente raggiungere gli immigrati. Il personale dell’ente e della security portuale sta supportando le forze dell’ordine ed è stato garantito il tempestivo trasporto dei tre immigrati presso l’ospedale".