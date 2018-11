Immobili comunali all'asta: venduto terreno, il ricavato finanzierà opere pubbliche

FASANO - Aggiudicata definitivamente la vendita di un terreno comunale: gli introiti saranno utilizzati per finanziare interventi nel campo dei lavori pubblci nel territorio di Fasano. Con questa aggiudicazione l'asta pubblica di alienazione dei beni immobili selezionati si è conclusa con la vendita di 3 cespiti su 5 posti in vendita.

Il valore della vendita ammonta a 28.570 euro, si tratta di un terreno sito in contada Vigna Marina “Pozzi Neri”. “Con atto dirigenziale n. 1620 del 05.10.2018 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva del lotto n° 3 nei confronti del concorrente posizionatosi al secondo posto della graduatoria provvisoria della seduta di gara del 09.08.2018, che si è avvalso del diritto di prelazione in quanto "proprietario confinante" e "coltivatore diretto" (ai sensi della normativa vigente - art. 8 L. 590 del 26.05.1965, art, 7 L. 817 del 14.08.1971 e ss.mm.ii.), accettando l’offerta economica più vantaggiosa per l’Ente, pari ad euro 28.570,00 presentata dal concorrente posizionatosi al primo posto della graduatoria. L’aggiudicatario dovrà versare alla tesoreria comunale la somnma scaturita dalla procedura di gara e firmare apposito contratto di acquisto nei prossimi giorni”. Si legge in una nota del Comune di Fasano.

Inoltre, a breve il dirigente del settore Lavori Pubblici con l’Ufficio Patrimonio riproporrà l'Asta pubblica per il lotto n. 1: “Porzione di fabbricato in agro di Fasano - Contrada Bicocca F.70,plla 145,sub.7” e per il lotto n. 2: “Terreno in agro di Fasano - Contrada Bicocca F. 70, plle 108 e 109”, nei confronti dei quali, in sede della conclusa gara, la stessa asta è stata dichiarata deserta, non essendo pervenute offerte.