"Impalcature per l'albergo nel cortile della scuola materna"

BRINDISI - "Impalcature dell'albergo nel cortile della scuola Giovanni XXIII, in viale Aldo Moro: ci chiediamo che garanzie di sicurezza ci sono per i piccoli alunni e se il commissario Santi Giuffrè ne sia o meno al corrente". Il caso viene sollevato dall'ex consigliere comunale di brindisi, Pasquale Luperti, dei Coerenti per Brindisi.

"Il cortile della scuola è stato quasi totalmente occupato da strutture in ferro che dovrebbero essere utilizzate per realizzare le scale di emergenza dell’albergo attiguo alla scuola. Tutto questo rende impossibile la fruizione del giardino da parte degli stessi bambini (ed oggi inizia la primavera) e crea anche qualche preoccupazione per i lavori in corso", sostiene Luperti. I"l commissario ci dica se era al corrente di questa esigenza dell’albergo, dei disagi che si stanno provocando ai bambini e ci dica anche se la proprietà dell’albergo ha chiesto l’autorizzazione ad occupare gli spazi della scuola e se ha pagato le tasse per l’occupazione di suolo pubblico. Aspettiamo, nella speranza che questa imbarazzante coabitazione tra un cantiere ed una scuola materna non crei problemi più seri”.

“Qualche settimana fa abbiamo appreso la notizia della volontà, del Comune di Brindisi, di chiudere questa scuola, nell’ambito di un processo di accorpamento. Abbiamo detto a gran voce che si tratta di una decisione incomprensibile, tanto più se assunta da una gestione commissariale che non può assumersi la responsabilità di decidere anche il futuro di questa città. Da qui la richiesta di soprassedere, rinviando ogni eventuale decisione ai prossimi mesi. Ma da Palazzo di città ci è stato riferito che avrebbero proceduto ugualmente, ignorando le istanze dei genitori e di chiunque altro aveva manifestato questa volontà".

