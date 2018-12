Impianti termici, via all'autocertificazione nei comuni della provincia

BRINDISI - Fino al 31 marzo 2019 è attiva la nuova campagna di autodichiarazione degli impianti termici ed altri impianti di climatizzazione avviata dalla Provincia di Brindisi, per il biennio 2018-2019 nei Comuni del territorio provinciale, con la sola eccezione di Brindisi (in questo caso procederà la società partecipata del Comune di Brindisi, Energeko)

La documentazione relativa a modalità e procedure tecniche sono disponibili presso gli uffici della Società Santa Teresa spa, in via Ciciriello, ex caserma vigili del fuoco a Brindisi, o sui siti internet www.provincia.brindisi.it e www.santateresaspa.it. Per ulteriori chiarimenti sono a disposizione dei cittadini il Numero Verde 800403468 e il numero di telefonia fissa 0831/562481, interno 6, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12.00.

"Gli utenti interessati sono invitati ad adempiere a tale obbligo di legge per non incorrere nelle sanzioni previste dalla norma vigente in materia", sottolineato dalla sede della Provincia.