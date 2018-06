Impiegata aggredita verbalmente: "Centro per l'Impiego, poco personale"

BRINDISI - Organico insufficiente al Centro per l'Impiego di Brindisi, e nuovo appello dei dipendenti alle organizzazioni sindacali per riportare la questione ad un tavolo di confronto. La richiesta giunge dopo un incidente avvenuto ieri 13 giugno, causato dalla reazione di un utente che ha inveito contro l'impiegata che stava gestendo le persone in attesa del proprio turno. La dipendente coinvolta nella vicenfa ha accusato una crisi nervosa legata al timore per la propria incolumità. "Non è la prima volta che le organizzazioni sindacali denunciano lo stato di difficoltà dovute a carenze strutturali e a una dotazione organica non in numero sufficiente a soddisfare le esigenze dell’utenza che giornalmente si rivolge agli uffici in questione", si legge in una nota. "I dipendenti del Centro per l'Impiego di Brindisi chiedono l'intervento delle organizzazioni sindacali".