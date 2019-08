Evasione dai domiciliari: nuovo arresto per un imprenditore agricolo

TUTURANO – Senza alcuna autorizzazione è stato trovato all’esterno della propria abitazione. I carabinieri della stazione di Tuturano hanno arrestato per il reato i evasione il 42enne Michele Zinzeri, di San Pietro Vernotico, titolare di un’azienda agricola individuale, attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in quel di Tuturano.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato nuovamente accompagnato presso la propria abitazione, sempre in regime di domiciliari.

ZInzeri era stato arrestato nel pomeriggio del 3 luglio scorso, per il concorso nell’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, allo stesso erano state contestate anche alcune violazioni relative al testo unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, quali la mancata sottoposizione a visita medica dei lavoratori presenti in azienda, la mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale, di informazione del personale sui rischi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di formazione del personale e il suo addestramento.