In arrivo pioggia e temporali: lunedì all'insegna del maltempo

BRINDISI - Dopo un fine settimana all’insegna del caldo afoso, l’estate si prende un break. Per la domani si prevedono piogge, con il rischio di temporali, nel Brindisino. Non a caso la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla (criticità ordinaria) valida a partire dalla mattinata di lunedì e per le successive 16 ore. La temperatura non andrà oltre i 28 gradi. A partire da martedì, tornerà a risplendere il sole.

La situazione è monitorata dal servizio Protezione civile del Comune di Brindisi, diretto dall’ingegnere Giuseppe Augusto.