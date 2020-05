In casa due mini serre di marijuana si oppone alla perquisizione

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Un 30enne di San Pancrazio Salentino è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per coltivazione di sostanza stupefacente. In casa sua sono state trovate due mini serre di marijuana.

Nella mattinata di ieri, giovedì 28 maggio, i militari della locale stazione hanno bussato alla porta di casa sua, l’uomo per evitare la perquisizione ha opposto resistenza che non è servita per evitare il controllo dei carabinieri.

In casa c’erano due mini serre complete di lampade alogene, ventilatore ed umidificatore con all’interno nove piante “marijuana” senza infiorescenze. Sul frigorifero è stata rinvenuta una dose di due grammi della sostanza stupefacente, detenuta per uso personale. Arrestato, è stato rimesso in libertà su decisione del pm di turno.

