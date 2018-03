In casa tre fucili non denunciati: arrestati e poi liberati madre e figlio

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Arrestati, e poi rimessi in libertà, madre e figlio di San Pancrazio salentino per l'omessa denuncia della presenza in cada di alcune armi, appartenute ad un membro della famiglia deceduto nel 2013. Si tratta di due fucili da caccia, un Breda calibro 12 e un Mino GardoneVal Trompia calibro 16, e di un fucile Flobert calibro 9 con 70 cartucce. Trovata anche una pistola lanciarazzi. Una delle persone arrestate, un uomo di 46 anni (la madre ne ha 66), ha a suo carico vicende penali per reati di maltrattamenti in famiglia, ingiurie e lesioni nei confronti della ex convivente, pertanto la presenza di quelle armi non denunciate, nella sua disponibilità, ha sollecitato i carabinieri della stazione di San Pancrazio Salentino all'intervento, con il sequestro dei fucili e l'arresto. Su disposizione del pm di turno, successivamente i due sono stati rimessi in libertà mentre per le armi e le munizioni permane il sequestro previsto dalla normativa in maniera.