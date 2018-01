In due assaltano Eurospin di Torre: fuggono con circa mille euro

TORRE SANTA SUSANNA – Anche l’Eurospin di via Erchie a Torre Santa Susanna nel mirino dei rapinatori. Nella serata di ieri, mercoledì 10 gennaio, mentre un individuo armato di coltello faceva irruzione nell’Eurospin di Brindisi (intorno alle 19), due individui armati di pistola hanno assaltato quello di Torre. Avevano il volto coperto da passamontagna, nel supermercato c’era solo un cassiere che non ha potuto fare altro che eseguire gli ordini. In quel momento non c’erano clienti.

La vittima avrebbe riferito ai carabinieri di aver notato il tappo rosso sulla pistola, probabilmente, quindi, si tratta di un’arma giocattolo. La paura, comunque è stata tanta, i banditi sono riusciti a impossessarsi di mille euro. Si ritiene che ad attenderli fuori c’era un terzo complice, la banda è fuggita a bordo di un’utilitaria di colore bianco. Al vaglio le telecamere del supermercato e quelle installate nella zona. Indagini avviate dai carabinieri di Torre e dai colleghi della compagnia di Francavilla Fontana.