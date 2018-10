In due tentano rapina alla stazione di servizio: uno inciampa

BRINDISI - In due hanno tentato una rapina al distributore di metano che si trova sulla strada per Mesagne. E' successo questo pomeriggio attorno alle 15, quando nella stazione di servizio c'era solo un ragazzo addetto al servizio dei clienti. L'azione è stata ripresa dalle telecamere del sistema di videosorveglianza: il filmato è stato già acquisito dai carabinieri.

L'azione non sarebbe andata in porto perché dopo aver minacciato il giovane, uno dei due banditi - entrambi avevano il casco - sarebbe inciampato. A quel punto entrambi hanno preferito la fuga. Poche, al momento sono le notizie. Non è chiaro se uno dei due fosse armato di pistola o taglierino.