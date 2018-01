In fiamme furgone nel centro abitato: bruciati i cavi dell'energia elettrica

SAN PIETRO VERNOTICO - Emergenza questa sera in via Cataldo Fiore, a San Pietro Vernotico, dove le fiamme hanno completamente avvolto un veicolo monovolume a otto posti Mercedes. Il furgone era parcheggiato a ridosso del muro di cinta di una villa con annessa cantina vinicola che è rimasta senza corrente. Le fiamme, infatti, hanno attaccato anche i cavi dell'energia elettrica e minacciato le condutture del gas metano. Si è reso necessario anche l'intervento dei tecnici Enel.

La squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi intervenuta sul posto ha evitato il peggio, mettendo in sicurezza cablaggi e allaccio del gas. Il rogo del furgone ha richiamato in strada gli abitanti delle case vicine, i quali si sono tenuti a debita distanza. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale per gli accertamenti e una pattuglia della Vigil Nova.

Secondo alcune testimonianze, accanto al veicolo in fiamme c'era una tanica che probabilmente è stata utilizzata per il trasporto di liquido infiammabile, ma è stata distrutta dall'incendio. L'episodio sembra perciò avere una matrice dolosa. A favorire gli ignoti incendiari, il buio che grava da qualche tempo sulla strada. Il proprietario del furgone è un vigile urbano in pensione.

Gallery