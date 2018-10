In fiamme l'auto di un pensionato: incendiario ripreso dalle telecamere

FRANCAVILLA FONTANA – Le telecamere hanno ripreso l’incendiario in azione, fugando ogni dubbio sull’origine dolosa di un incendio che intorno alle ore 5 di oggi (venerdì 19 ottobre) ha investito una Renault Clio parcheggiata in via Mogavero, a Francavilla Fontana, a pochi passi dall’abitazione del proprietario, un pensionato del posto.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del locale distaccamento, contattati da diversi residenti. I rilievi del caso, una volta domato il rogo, sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana al comando del capitano Gianluca Cipolletta.

Nelle ore successive i militari hanno acquisito e visionato le immagini riprese dalle telecamere della zona. Nei filmati, anche se si ha solo un quadro parziale del raid, si vede un uomo che dà fuoco all’auto. Il movente del gesto, però, è da accertare. La vittima è stata già ascoltata dagli investigatori.