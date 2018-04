In giro con cocaina e hascisc nelle tasche del giubbotto: arrestato

VILLA CASTELLI – Se ne andava in giro con 5 grammi di cocaina e 10 grammi di hascisc, suddivisi in dosi, nascosti nella tasca del giubbotto. E’ stato arrestato in flagranza di reato il 50enne Vito D’Angela, di Villa Castelli. L’uomo nella giornata di ieri (28 aprile) è stato sottoposto a un controllo dai carabinieri della locale stazione.

Oltre alla sostanza stupefacente, D’Angela era in possesso anche di 210 euro in contanti. Poi i militari si sono recati presso la sua abitazione, dove, all’interno di un armato situato nella stanza da letto, sono stati recuperati altri cinque grammi di hascisc. Il tutto è stato sottoposto a sequestro, Dopo le formalità di rito, il 50enne è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi in via Appia.