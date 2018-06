In giro con coltello a serramanico e mazza da baseball: denunciati due uomini

Violazione della normativa edilizia, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e danneggiamento. Quattro persone sono state denunciate dai carabinieri.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi, hanno denunciato un 39enne e un 59enne del luogo per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. I due soggetti sono stati fermati in luoghi differenti della città nel cuore della notte. Il 39enne girovagava a piedi, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con la lama della lunghezza di cm 9. Il 59enne è stato fermato durante un controllo alla circolazione stradale, nell’auto su cui viaggiava sotto il sedile è stata rinvenuta una mazza da baseball in metallo della lunghezza di 81 cm. Entrambi i manufatti sono stati sottoposti a sequestro.

I carabinieri della stazione di San Donaci hanno denunciato per abuso edilizio A.B. 34enne del luogo. La donna in violazione della normativa edilizia ha realizzato una tettoia con travi e pilastri in legno, per la quale l’ufficio tecnico comunale ha emesso ordinanza di abbattimento.

I carabinieri della stazione di Erchie hanno denunciato per danneggiamento aggravato un 25enne e un 19enne del luogo. I due per futili motivi, nel corso della notte dell’8 giugno scorso, hanno lanciato un grosso sasso contro la finestra dell’abitazione di una 50enne del luogo danneggiando la tapparella e la zanzariera.

A Villa Castelli, invece, i carabinieri hanno segnalato all’Autorità amministrativa un uomo di Villa Castelli, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari. A seguito di perquisizione domiciliare, occultate all’interno di un buco della parete della camera da letto dell’uomo, i militari hanno trovato due dosi di cocaina del peso di 0,3 grammi, sottoposte a sequestro.