In giro con l'hascisc, viene controllato dai carabinieri:arrestato

FASANO – Se ne andava in giro con 2,8 grammi di hascisc. Un 56enne di Fasano, Pietro Conversano, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente dai carabinieri del Norm della compagnia di Fasano.

L’uomo nel corso della serata è stato perquisito in via Roma e trovato in possesso della sostanza stupefacente, occultata nella mano destra, oltre a 125 euro in banconote. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 32 grammi di droga nascosti in una scatola di legno che si trovava nel garage. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Contestualmente è stato segnalato all’autorità amministrativa un 28enne fasanese trovato in compagnia dell’arrestato, poiché trovato in possesso di 5,8 grammi di hashish occultati in un pacchetto di sigarette e sottoposti a sequestro.

Conversano, dal 17 aprile 2018, si trova sottoposto all’affidamento in prova al servizio sociale” da parte del tribunale di sorveglianza di Lecce. Lo stesso, espletate le formalità di rito è stato condotto nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari.