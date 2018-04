In giro con mazza da baseball, coltello e proiettile: tre denunciati

Tre persone sono state denunciate a piede libero per reati in materia di armi dai carabinieri del comando provinciale di Brindisi, al culmine di tre diverse attività.

A Carovigno, il 24enne A.S., sottoposto dai carabinieri della locale stazione a perquisizione personale e veicolare mentre si trovava a bordo della sua auto, è stato trovato in possesso di un coltello del genere proibito lungo nove centimetri, occultato nel cruscotto dell'auto, sottoposto a sequestro. Il giovane è accusato di porto di oggetti atti a offendere

Era in auto con una mazza da baseball invece, il brindisino D.B., di 35 anni. Questi, nel corso di un controllo alla circolazione stradale effettuato dai carabinieri del Norm della compagnia di Brindisi, alla guida della sua auto, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari per verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha consentito il rinvenimento di un grammo di marijuana, celata nella tasca del giubbotto indossato, nonché di una mazza da baseball, occultata sotto il sedile lato passeggero, il tutto sottoposto a sequestro. Il 35enne, pertanto, stato segnalato al prefetto per la detenzione per uso personale dello stupefacente. La patente di guida è stata ritirata. Il ragazzo deve rispondere dei reati di "rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per guida in stato di alterazione psico-fisica per l'uso di sostanze stupefacenti" e " porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere".

A Francavilla Fontana, invece, un 46enne (C.D.A.), se ne andava in giro con un proiettile per pistola calibro nove nascosto all’interno del marsupio. L’uomo, nella serata di giovedì (5 aprile) è stato sottoposto a controllo dai carabinieri della locale stazione. Sia il proiettile che il marsupio sono stati sequestrati.