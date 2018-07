In giro con una Mercedes priva di targa: cuoco arrestato per ricettazione

OSTUNI – La "Mercedes Clk" priva della targa posteriore con cui procedeva nelle campagne di Ostuni, non è sfuggita a un cittadino. Il 21enne Angelo Regnani, domiciliato a Carovigno, è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di ricettazione. La segnalazione dell’auto sprovvista di targa è pervenuta intorno alle ore 22 presso la centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Fasano. Il veicolo procedeva a velocità sostenuta sulla strada provinciale 20.

La ricerca dell’autoveicolo finalizzata al rintraccio, è stata diramata a tutte le pattuglie in servizio nell’ambito della compagnia di Fasano nonché alla centrale operativa del comando provinciale carabinieri di Brindisi. Il mezzo è stato rintracciato in contrada Molillo di Ostuni e nelle immediate adiacenze è stata riscontrata la presenza di Regnani, con le chiavi del Mercedes in mano.

Gli accertamenti hanno permesso di appurare che il veicolo, a cui era stata rimossa la targa posteriore al fine di occultarne ed ostacolarne l’identificazione, è di proprietà di una 42enne di San Vito dei Normanni. Il mezzo era stato rubato nella prima serata in località Specchiolla, marina di Carovigno, allorquando il marito della proprietaria lo aveva lasciato momentaneamente presso un autolavaggio della zona con le chiavi inserite.

Regnani, dopo l’espletamento delle formalità di rito, è stato condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari come disposto dall’autorità giudiziaria. L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario. Nel prosieguo delle attività i militari hanno denunciato in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere, una 24enne di Carovigno accompagnatrice dell’arrestato. La donna è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico con manico di colore avorio, della lunghezza complessiva di 25cm e lama di 11 cm. L’arma è stata sottoposta a sequestro.