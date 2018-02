In giro con una roncola nascosta sotto al sedile dell'auto: denunciato

I carabinieri della stazione di Oria hanno denunciato per porto ingiustificato di strumenti atti a offendere, F.P. 32enne, commerciante oritano. Durante un controllo stradale, i militari hanno eseguito una perquisizione sull'autovettura dell'uomo, dove hanno rinvenuto sotto il sedile lato guida una roncola con punta acuminata, lunga 40 cm di cui 28 costituenti la lama. L’attrezzo è stato sequestrato.

A Carovigno, invece, i carabinieri hanno denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, P.L.M.P 24enne del luogo, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Nel corso di un controllo domiciliare, il giovane è stato trovato in compagnia di due persone controindicate, in violazione alle prescrizioni imposte dalla legge.