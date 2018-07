Maggioranza senza numeri manda deserta seduta su consuntivo

OSTUNI – Due assenze tra le file – risicate – della maggioranza di centrodestra di Ostuni inducono il sindaco Gianfranco Coppola a ordinare ai suoi di mandare deserta la seduta odierna che aveva all’ordine del giorno anche l’approvazione del bilancio consuntivo. Pertanto lo stesso Coppola ha poi dovuto dare comunicazione al prefetto Valerio Valenti del rinvio della discussione e dell’approvazione del documento contabile, assicurando che il consuntivo sarà riportato in aula a breve.

Ma prima bisognerà capire perché oggi hanno disertato la seduta, fondamentale per gli adempimenti di bilancio, e quindi per evitare il commissario ad acta, i consiglieri Guido Milone di Area Popolare e Christian Continelli di Fratelli d’Italia, dice lo stesso sindaco. “Constatata l’assenza dei consiglieri Continelli e Milone è chiaro che il sottoscritto, in accordo con l’intera maggioranza, ben lungi da una scelta suicida, abbia ritenuto opportuno non celebrare la seduta odierna del consiglio comunale”.

“Avendo numeri risicati, l’unica decisione plausibile da perseguire ci è sembrata quella presa. Nei giorni scorsi le varie commissioni hanno ampiamente discusso e approvato gli undici argomenti fissati all’ordine del giorno, non sollevando alcun impedimento di natura tecnica o politica. Non mi pare sussistano peraltro particolari problemi di natura politica all’interno della maggioranza, perciò a breve sapremo il motivo dell’assenza dei due consiglieri e decideremo di fissare una nuova data per lo svolgimento del consiglio”, ha concluso Coppola.