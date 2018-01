In pensione l'ispettore Gervasi: pilastro della Digos di Brindisi

BRINDISI - E’ arrivato il giorno della (meritata) pensione per l’ispettore superiore Giovanni Gervasi, una delle colonne della sezione “squadra tifoserie” della Digos della questura di Brindisi. Quello dell’ispettore Gervasi, approdato alla Digos dopo aver prestato servizio fra le fila della Squadra mobile, è un volto noto agli sportivi brindisini.

Per anni si è occupato dell’ordine pubblico in occasione degli incontri di calcio e di basket disputati alla stadio Fanuzzi e al PalaPentassuglia, tenendo a bada i facinorosi. In numerose occasioni ha seguito le due tifoserie anche in trasferta, evitando possibili attriti con i supporter avversari.

Lui stesso la notte di Capodanno, attraverso il suo profilo Facebook, ha annunciato la fine del lungo sodalizio con la Polizia di Stato. “Oggi – si legge nel post - si conclude ufficialmente la mia carriera professionale, un percorso lungo, caratterizzato da tanti momenti di luce ed altrettanti di penombra”.

“Inutile nascondere che la pensione rappresenterà un forte cambiamento per la mia vita – si legge ancora nel post - ma sapete, l’ultimo giorno ho chiuso la porta del mio ufficio con una serenità che mai avrei immaginato, poi mi sono soffermato a pensarci, ed ho capito che sono davvero soddisfatto per il lavoro che ho svolto in questi anni".

“Durante questi anni ho conosciuto colleghi con quali ho condiviso e continuo a condividere una bellissima amicizia e con i quali ho trascorso le migliori pause caffè. Ma adesso che ho raggiunto il traguardo della pensione – conclude Gervasi - mi piace pensare che sarà la pausa caffè più lunga e piacevole del mondo”.